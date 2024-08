À la côte, des châteaux gonflables s'envolent alors que des enfants jouent à l'intérieur: des blessés sont à déplorer

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux orages samedi alors qu'une perturbation traversera le pays d'ouest en est durant l'après-midi et la soirée. En conséquence, le numéro 1722 dédié aux interventions non-urgentes des pompiers a été activé, indique le SPF Intérieur.

"Ce coup de vent n’a duré que deux minutes. Jusque-là, il n’y avait vraiment aucun problème. On a rapidement tenté d’abaisser le château gonflable, mais il était déjà trop tard. Plusieurs châteaux gonflables étaient accrochés ensemble et une partie d’entre eux s’est envolée alors que des enfants étaient encore dessus", explique Barbara Wyseure, responsable des plans d’urgence de la ville au Nieuwsblad.

Alors qu'on annonçait 4 personnes blessés, ce sont finalement une douzaine de personne qui ont été légèrement touchées, dont six ont été transportées à l'hôpital, par précaution. Plus loin, une autre personne a été touchée par un objet volant dans le vent. "Compte tenu de la vitesse et de la force du vent, nous sommes soulagés qu’aucun blessé grave n’ait été signalé", conclut Barbara Wyseure.