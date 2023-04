La douceur regagne du terrain mais le ciel reste incertain

Lentement mais sûrement, le mercure remonte peu à peu sous les latitudes belges, marquant jusqu'à 16°C samedi et 19°C dimanche. Les humeurs du ciel se montrent cependant plus hésitantes, entre nuages et éclaircies.

Samedi après-midi, la couverture nuageuse se morcellera progressivement pour laisser percer le soleil, et même généreusement sur l'ouest du pays et à la mer, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. L'est du territoire essuiera encore quelques gouttes pour sa part. Les maxima s'installeront à 10°C dans les Hautes-Fagnes et 16°C en plaine. En soirée, la couverture nuageuse se déchirera un peu plus et le ciel offrira un visage serein. Les minima seront toutefois encore frisquets, avec 2°C dans certaines vallées de l'Ardenne et 7°C ou 8°C en Lorraine belge et dans les grandes villes.

Dimanche s'ouvrira sous le soleil, malgré quelques voiles d'altitude. Toutefois, au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront, même si le temps restera sec. Il fera encore un peu plus doux avec des maxima compris entre 14°C et 19°C, sous un vent faible. Le mercure tombera la nuit à 4°C en Ardenne et 9°C en plaine.