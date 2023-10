La météo du dimanche: le temps devrait rester sec, attention à certaines rafales de vent

Entre samedi soir et dimanche soir, et principalement sur le versant sud de l'Ardenne en province de Luxembourg, les cumuls de précipitations pourront atteindre 25 l/m2, voire localement davantage. Les maxima varieront entre 10 et 14°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 14 et 16°C dans les autres régions. Le vent de sud à sud-ouest sera d'abord modéré, puis deviendra assez fort à localement fort avec des rafales de 50 à 70 km/h, voire davantage en cas de fortes averses.

Ce matin, le temps sera souvent sec (malgré quelques averses localisées) avec des éclaircies dans de nombreuses régions. En Haute Belgique, le ciel sera plus nuageux. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec des averses à partir de la France. Ces averses pourront parfois être assez fortes, orageuses et accompagnées de coups de vent, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et la nuit prochaine, le temps sera d'abord généralement sec avec parfois de larges éclaircies. La nébulosité deviendra ensuite plus abondante et des pluies se propageront sur le sud-est du pays. Les minima varieront entre 8 et 12°C. Le vent redeviendra modéré de sud-ouest, puis de sud.

Demain matin, il pleuvra en Ardenne. Dans les autres régions, le temps sera plus sec avec quelques éclaircies. En cours de journée, la nébulosité augmentera dans toutes les régions avec des pluies ou averses à partir de la France. Les précipitations seront parfois assez intenses avec un risque d'orage. Les maxima varieront entre 10 et 14°C en Ardenne et entre 14 et 16°C dans les autres régions. Le vent sera modéré de sud, puis de sud-est. Il faiblira temporairement .