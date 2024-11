La neige est tombée en Belgique: voici vos plus belles photos de ce jeudi matin

La première neige de la saison a recouvert de nombreuses régions de Belgique d'une belle couche blanche. Avec un ciel voilé et le lever de soleil rasant ce jeudi matin, vous êtes nombreux à avoir immortalisé ce joli moment.

Une large partie du territoire belge été couvert d'une couche plus ou moins importante de neige. Une surprise pour de nombreuses personnes qui se sont levées face à un paysage blanc, alors que les prévisions annonçaient principalement de la neige fondante. Vous nous avez envoyé de nombreuses photos via Alertez-nous ce jeudi matin. Voici quelques-uns de vos plus beaux clichés.