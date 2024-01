La neige s'est abattue toute la journée sur notre pays: à quoi peut-on s'attendre dans les prochaines heures?

En effet, durant toute la soirée, on attend 1 centimètre par heure sur l'ensemble du territoire et 2 à 3 centimètres en ce qui concerne les hauteurs. "Tout cela viendra s'ajouter à la couche déjà au sol, il y aura donc de sacrées quantités", note-t-elle.

Mais soyons positifs, le soleil est de retour demain ! "La perturbation neigeuse sera encore présente demain, notamment entre Bruxelles et Namur, mais cette perturbation va quitter notre territoire vers 11 heures et on en parlera plus", assure Émilie Dupuis. Et ensuite ? "Le ciel bleu sera de retour, avec cependant un manteau neigeux qui va rester au sol, car pour la plupart des régions, des températures négatives sont attendues".