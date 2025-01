La neige va bientôt refaire son apparition: une alerte jaune aux conditions glissantes émise sur tout le pays

Mercredi matin, la journée débutera avec des nuages bas en Ardenne et d'assez larges éclaircies sur les autres régions. Le ciel s'ennuagera toutefois rapidement avant l'arrivée d'une zone de précipitations par le sud du pays dès la mi-journée. Alors qu'un conflit entre une masse d'air plus froid et une masse d'air plus doux s'opérera sur le pays, des précipitations, sous forme de neige fondante puis de neige, progresseront de la Lorraine belge vers la partie centrale du pays d'ici le début de soirée.

Face à ces risques de neige, l'IRM a placé la quasi-totalité en alerte jaune aux conditions glissantes entre ce mardi 17 heures et mercredi 10h.