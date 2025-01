30 cm de neige et -18° C: "la plus grosse tempête de l'hiver" déboule sur les États-Unis

Partager:

Un épisode météo extrême sème la pagaille dans l'Est et le Centre des États-Unis, avec neige, verglas et vents violents. Fermetures d'écoles, annulations de vols et coupures de courant marquent ce début de semaine.

Des millions de personnes, de la vallée de l'Ohio au Mid-Atlantic, se préparent à affronter ce qui pourrait être l'une des tempêtes hivernales les plus significatives de la saison. Neige abondante, pluie verglaçante et vents violents perturbent déjà les déplacements et forcent les autorités locales à décréter des états d'urgence dans plusieurs États. Selon le National Weather Service, cette tempête couvre une zone longue de 1.300 kilomètres, laissant 55 millions d'Américains sous alerte météo hivernale. À Washington DC, où le Congrès se réunit pour déclarer officiellement Donald Trump et JD Vance comme président et vice-président élus, des accumulations de neige pouvant atteindre 25 cm sont prévues, avec des rafales de vent rendant les déplacements dangereux.

Des infrastructures paralysées Les autorités locales et nationales s'efforcent de gérer cette situation chaotique. À Kansas City, des tempêtes de neige ont causé des fermetures de routes majeures, laissant des centaines d'automobilistes bloqués, tandis que les services d'urgence peinent à dégager les véhicules coincés. Muriel Bowser, maire de Washington, a exhorté les habitants à rester chez eux : “Si vous n'avez pas besoin de vous déplacer, restez à la maison pour permettre aux équipes de déneigement de travailler en toute sécurité.” Pendant ce temps, près de 230.000 foyers étaient privés d'électricité dans cinq États touchés par les intempéries. Impact sur les écoles et les transports La reprise des cours après les fêtes est compromise dans plusieurs États. À Cincinnati, Louisville et Washington, DC, les écoles publiques resteront fermées ce lundi en raison des conditions météorologiques. Les vols ne sont pas épargnés : plus de 1 260 annulations ont été enregistrées, et les retards devraient s'intensifier.