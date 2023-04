La phase de pré-alerte de crue levée pour la Dendre et la Senne

La phase de pré-alerte de crue a été levée samedi en fin de matinée pour la Dendre et la Senne, tandis qu'elle restait en vigueur pour d'autres cours d'eau situé à l'est et au sud du territoire, selon la dernière mise à jour du portail Hydrométrie du Service public wallon (SPW).

Pour les bassins de la Dendre et de la Senne, l'état de pré-alerte est dès lors levé. Des hausses de débit pourront encore se produire ce samedi voire dimanche et la prudence reste malgré tout recommandée aux abords des cours d'eau, souligne-t-on..

L'avertissement jaune relatif aux pluies de l'Institut royal météorologique a cependant été levé ce samedi midi pour les provinces de Hainaut et du Brabant wallon. Il reste par contre en vigueur jusqu'à dimanche à 07h00 pour celles de Liège, Namur et Luxembourg.

Plus à l'est et au sud, pour les bassins de la Semois, de l'Our, de l'Ourthe, de la Vesdre et de l'Amblève, la possibilité d'atteindre les seuils de pré-alerte ne peut être définitivement écartée pour le moment. Ces bassins sont donc maintenus en phase de pré-alerte, indique le SPW.

En l'état actuel des prévisions météorologiques et hydrologiques, les seuils d'alerte ne seront par contre pas atteints.