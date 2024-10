La plus grande super lune de 2024 visible pendant trois jours cette semaine

Une super lune illuminera le ciel pendant trois jours cette semaine, de ce mercredi jusqu'à vendredi. Également appelée "lune du chasseur", cette pleine lune sera la plus grande et la plus brillante de l'année 2024. Le satellite naturel sera alors au plus près de la Terre, à une distance de 357.364 kilomètres, selon la plateforme météorologique Meteovista.

La pleine lune aura lieu le jeudi à 13h26, mais on pourra déjà l'observer à partir de mercredi. Elle restera ronde trois jours durant. Pour la deuxième fois cette année, il s'agira d'une super lune. La première avait eu lieu le mois dernier, mais celle d'octobre est annoncée comme la plus grande et la plus brillante de l'année. Une super lune est environ 7% plus grande et 14% plus lumineuse qu'une pleine lune régulière.

D'après Meteovista, les prévisions météorologiques cette semaine sont plutôt favorables à l'observation de l'astre de la nuit. "Des nuages traverseront le ciel, mais il y aura aussi de larges éclaircies qui permettront de voir facilement la lune".