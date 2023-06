L'AEE crée une nouvelle plateforme sur les phénomènes météorologiques extrêmes

L'Europe doit s'attendre à connaître des phénomènes météorologiques extrêmes cet été, a mis en garde l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) mercredi, à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle plateforme en ligne consacrée aux vagues de chaleurs, aux inondations, à la sécheresse et aux feux de forêt.

Selon l'AEE, le changement climatique rend les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes en Europe. "Les perspectives générales sont pessimistes, comme nous l'avons déjà constaté au cours de l'hiver et du printemps dernier. L'adaptation au changement climatique devient dès lors cruciale", note l'agence européenne.

Sur son nouveau site internet, l'AEE examine de plus près l'évolution des conditions météorologiques et leur impact croissant sur la population, l'économie et la nature en Europe.