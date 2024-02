L'alerte de crue ne concerne plus que la Dendre et ses affluents, les débits en baisse

Seuls la Dendre et affluents faisaient encore l'objet vendredi soir d'une alerte de crue, selon le service d'hydrométrie de la Région wallonne.

Après une stabilisation dans la journée de vendredi, les débits de la Dendre sont toutefois en baisse et la tendance se poursuivra durant le week-end.

Vingt-et-un autres cours d'eau et affluents étaient, eux, concernés par la phase de pré-alerte de crue, vendredi soir: la Senne, l'Ourthe moyenne, l'Ourthe inférieure, l'Amblève, la Haute Meuse amont, les affluents de la Haute Meuse, le Viroin, la Basse Lesse, la Sûre, la Moyenne Semois, la Haute Semois, la Chiers, la Vierre, la Basse Semois, l'Eau d'heure, la Basse Sambre, la Haute Sambre, la Sennette et le Canal Charleroi Bruxelles, l'Escaut, la Mehaigne et l'Our.