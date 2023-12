L'année 2023 se finira sous les eaux: pour ce dernier jour, de fortes pluies sont attendues un peu partout dans le pays

La page de l'année 2023 se tournera sur fond de pluies et d'averses, parfois intenses. Il y aura aussi temporairement des éclaircies pour embellir la fin de l'année, précise l'IRM dans son bulletin matinal. Il y aura aussi beaucoup de vent dimanche avec des rafales de 60 à 70 km/h ou localement plus. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés.

L'institut prévoit d'abord beaucoup de nuages avec de la pluie qui traversera le pays d'ouest en est. Ensuite, le temps deviendra temporairement plus sec avec des éclaircies depuis la côte. En cours d'après-midi et en soirée, il fera variable avec davantage d'averses pouvant être intenses par endroits, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre.