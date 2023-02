Le bilan du cyclone Gabrielle en Nouvelle-Zélande grimpe à huit morts

Selon la police, plus de 3.000 personnes n'ont pas encore pu être contactées, sans doute en raison des communications perturbées.

L'île du Nord, où vivent plus des trois quarts des cinq millions de Néo-Zélandais, a été frappée dans la nuit de lundi à mardi par des vents violents et de fortes pluies, qui ont entraîné des inondations et des glissements de terrain.

Le Premier ministre Chris Hipkins a qualifié le passage de Gabrielle d'"événement météorologique le plus important à frapper la Nouvelle-Zélande au cours de ce siècle". L'urgence nationale a été déclarée.

Des dizaines de milliers de personnes étaient toujours privées d'électricité vendredi.