Le mois de décembre parmi les mois les plus sombres

Le soleil n'a brillé que pendant 19 heures et 59 minutes (normale: 48h 35min) en décembre, selon le bilan du dernier mois de l'année publié lundi par l'Institut royal météorologique (IRM). Il s'agit du troisième mois de décembre le plus sombre pour la période de référence actuelle. Il n'y a qu'en 2017 (10h 29min) et 1993 (16h 17min) que le soleil était moins présent dans le ciel.