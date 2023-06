Le seuil d'information européen pour les concentrations en ozone dépassé à Gand lundi

L'accumulation de la pollution de ces derniers jours et le temps chaud et ensoleillé entraineront de nouveau une augmentation des concentrations en ozone. Toutefois, selon les prévisions actuelles, les concentrations seront légèrement inférieures à celles d'hier. Aucun dépassement du seuil européen n'est prévu aujourd'hui ou dans les prochains jours.

Le seuil européen d'information pour les concentrations en ozone est fixé à 180 µg/m3. Le seuil d'alerte se situe, quant à lui, à une concentration de 240 µg/m3.

Une exposition à des concentrations élevées d'ozone peut engendrer des difficultés respiratoires, notamment lors d'efforts physiques importants; une éventuelle irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures; de la toux chez les personnes sensibles; et une augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes chez les personnes asthmatiques