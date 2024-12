Le soleil, c'est fini: tout le pays placé en alerte au brouillard, deux provinces aux conditions glissantes

En soirée et une partie de la nuit de samedi à dimanche, du givre pourra rendre localement les routes glissantes dans ces provinces. Ces provinces composeront plus tard avec une couverture de nuages bas.

Cet après-midi commencera avec du soleil du centre à l'est du pays, et avec de la grisaille et des éclaircies sur les autres régions. Au fil des heures, la couverture de nuages bas regagnera du terrain depuis l'ouest et la frontière française. Elle concernera finalement en soirée toutes les régions excepté les provinces de Limbourg et de Liège. Du brouillard pourra être présent localement. Les maxima oscilleront entre 1 degré sous les nuages et 7 degrés sur les hauteurs ensoleillées. Le vent sera faible de direction variable ou d'un large secteur sud.