Attention sur les routes: alerte au brouillard et aux conditions glissantes sur une grande partie du pays

La lumière fait son grand retour pour percer la grisaille. Les éclaircies s'étendront graduellement du sud vers le centre, tandis que le nord restera la tête dans les nuages. L'Institut royal météorologique (IRM) émet toutefois ce vendredi une alerte au brouillard et aux conditions glissantes pour une grande partie du territoire.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune aux conditions glissantes entre 18h00 ce vendredi et 12h00 samedi dans les provinces de Liège, de Hainaut, de Namur, du Brabant wallon, du Brabant flamand et à Bruxelles.

L'IRM avertit également sur le brouillard et émet donc une alerte jaune à cet effet, entre 16h00 vendredi et 14h00 samedi dans toutes les provinces flamandes, dans le Hainaut, le Brabant wallon et à Bruxelles.