Le temps sera plus sec mardi

Le temps restera très nuageux du centre à l'ouest du pays avec des pluies par intermittence lundi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le sud-est et l'est du territoire conserveront par contre un temps plus sec avec davantage d'éclaircies. Les maxima seront compris entre 14 ou 15 degrés en basse et moyenne Belgique et 19 ou 20 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible et variable sur l'ouest et le centre du pays, mais faible à modéré de sud à sud-ouest en haute Belgique.