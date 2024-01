Les bus à l'arrêt en Wallonie: le TEC passe au niveau 4 de son plan intempéries

La société wallonne de transports en commun TEC a annoncé mercredi en fin d'après-midi le passage au niveau 4 de son plan intempéries sur toutes les provinces wallonnes en raison des chutes de neige et des pluies verglaçantes qui touchent la Belgique depuis la matinée. Seules quelques lignes de bus circulent encore dans le Namurois alors que le métro léger de Charleroi roule toujours, a précisé Stéphane Thiery, directeur marketing et porte-parole du TEC.

Après avoir activé le niveau 4 du plan intempéries dès mercredi matin en province de Luxembourg, le TEC a décidé d'instaurer ce niveau 4 également en province de Liège puis sur les provinces du Hainaut, du Brabant wallon et de Namur. Cela signifie que la sécurité des usagers et des conducteurs et conductrices des bus ne peut plus être assuré, imposant le retour des véhicules aux dépôts. "Seuls quelques bus circulent encore à Namur, mais la situation est également compliquée, et on se dirige vers un retour des véhicules au dépôt dans la région", a confirmé Stéphane Thiery. "Dans le Hainaut, le métro léger de Charleroi circule toujours".