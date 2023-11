Les provinces de Liège et de Luxembourg en alerte jaune pour la pluie jusqu'à 22h

En raison d'un avertissement de mauvais temps émis par l'Institut royal météorologique (IRM), le SPF Intérieur a temporairement activé le numéro 1722, joignable en cas de dégâts des eaux ou de dommages consécutifs à une tempête afin de réserver le 112 aux situations d'urgence.

Les provinces de Liège et de Luxembourg sont en alerte jaune pour la pluie entre 08h00 et 22h00. Par endroits dans ces provinces, des précipitations de plus de 25 L/m², voire 35 à 40 L/m², sont à prévoir.