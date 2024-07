Les vacances commencent: que nous réserve la météo? Le soleil sera-t-il de la partie?

Les maxima varieront entre 17 degrés en haute Ardenne et 21 degrés en Flandre. Le vent se renforcera pour devenir modéré à généralement assez fort avec des rafales de 60 à localement 70 km/h sur le nord-ouest du pays et sur les hauteurs de l'Ardenne, le long du littoral fort à parfois très fort avec des rafales de 70 à 80 km/h.

Le temps sera assez venteux ce samedi . Une zone de pluie ou parfois d'averses traversera le pays du littoral vers l'Ardenne et devrait quitter les frontières de l'est en milieu d'après-midi. Après son passage, le ciel se dégagera à partir de l'ouest avec parfois de belles périodes ensoleillées et peu ou pas d'averses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Samedi soir , un léger risque d'averses subsistera sur le nord-ouest du pays. La nuit prochaine, le ciel redeviendra temporairement dégagé à peu nuageux. En seconde partie de nuit, des bancs de nuages élevés feront leur apparition à partir de l'ouest du pays. Une petite averse restera possible dans la région côtière.

La nuit sera un peu plus fraîche avec des minima de 6 degrés dans les Hautes Fagnes, 10 degrés dans le centre du pays et 12 degrés en bord de mer. Le vent redeviendra modéré.