Météo clémente pour aller voter cet après-midi

Dimanche après-midi, les électeurs plus tardifs bénéficieront de belles éclaircies pour aller glisser leur bulletin dans l'urne, prévoit l'Institut royal météorologique à la mi-journée. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés en Ardenne et 12 degrés en plaine. Le vent sera d'abord modéré d'ouest-nord-ouest, puis il deviendra plus faible en virant à l'ouest.

Au fil des heures, il faudra également composer avec davantage de nuages moyens nous arrivant depuis l'ouest du pays.

Ce soir, nous conserverons un temps similaire avec une alternance entre des éclaircies et des champs nuageux de moyenne et haute altitudes. Ensuite, le ciel se couvrira avant l'arrivée de quelques petites pluies sur l'ouest en fin de nuit. Les minima atteindront 2 à 3 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne, 5 à 7 degrés sur le centre du pays et 9 degrés au littoral. Le vent sera d'abord faible et variable, puis faible à modéré de secteur sud-est.

La semaine s'ouvrira sur un temps typiquement automnal, avec de nombreux nuages et des périodes de pluie qui s'étendront à tout le pays lundi en cours de matinée. Ces précipitations se renforceront temporairement à la mi-journée et pourront même s'accompagner de quelques coups de tonnerre, mais elles épargneront davantage le sud-est du pays.