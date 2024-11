Météo: enfin un peu de soleil pour ce week-end?

Le temps sera souvent gris ce vendredi, avec risque d'un peu de bruine et ce matin, du brouillard par endroits sur l'ouest du pays, selon l'IRM. La couverture nuageuse pourra parfois s'ouvrir et laisser apparaître quelques éclaircies. Les maxima s'échelonneront de 7 degrés en Ardenne à 11 ou 12 degrés en plaine. Le vent faible et variable s'orientera progressivement au secteur sud en fin de journée.

En soirée et durant la nuit, le ciel restera souvent très nuageux avec un risque d'un peu de bruine. Les minima seront généralement compris entre localement 0 degré en haute Ardenne et 7 ou 8 degrés en plaine. Sur le sud- est du pays, de plus larges éclaircies pourront temporairement se développer avec dans ce cas, de faibles gelées et la formation de brouillard. Le vent sera généralement faible de sud- ouest, mais deviendra plutôt modéré en Flandre en fin de nuit.