Météo: il va faire glacial, jusqu'à -15°C attendus dans la nuit

Il fera particulièrement froid dans la nuit de lundi à mardi, particulièrement dans les Ardennes où le mercure descendra jusqu'à -15° C.

De larges éclaircies seront souvent répandues lundi. Par endroits, le temps sera plus gris avec des nuages bas ou du brouillard givrant. Les maxima seront compris entre -1 à +4°C, selon l'Institut royal météorologique (IRM) lundi matin.

Les maxima resteront proches de 0°C là où la grisaille persistera. Ailleurs, les températures s'échelonneront entre +1 et +4°C. Le vent sera faible et variable ou de secteur est. Sur l'extrême ouest, il soufflera plutôt du sud.

Ce soir

La nuit de lundi à mardi sera très froide avec des gelées généralisées et assez fortes. Il y aura localement de larges éclaircies alors qu'ailleurs, des nuages bas et du brouillard givrant se formeront. Un voile d'altitude atteindra aussi notre pays depuis le nord-ouest. Les minima oscilleront entre -2 degrés à la mer, -4 à -7 degrés sur le centre du pays et localement -15 degrés en Ardenne. Le vent sera faible, modéré à la mer, de direction variable ou de sud-sud-ouest.

La visibilité sera réduite avec du brouillard givrant par endroit. En ce qui concerne les conditions glissantes, c'est principalement les axes secondaires, les trottoirs et les pistes cyclables qui seront dangereuses, avec la neige qui font, des plaques de glace se formeront certainement.

Demain

Après une nuit froide avec des gelées généralisées et des bancs de brouillard givrant localisés, il y aura d'abord des éclaircies. En cours de journée, la nébulosité augmentera à partir du nord, mais le temps restera sec. Dans le sud du pays, le temps sera ensoleillé une bonne partie de la journée. Les maxima seront compris entre 0 et +5 degrés avec un vent faible de direction variable ou de sud-ouest. En mer, un vent modéré de sud-ouest soufflera.

La bonne nouvelle, c'est qu'une semaine totalement sèche nous attend.