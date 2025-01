Attention sur les routes: alerte aux conditions glissantes et au brouillard sur la quasi-totalité du pays

Le temps restera fort couvert samedi après-midi avec quelques éclaircies au nord-ouest et à l'extrême sud du pays, selon les prévisions de l'Institut météorologique qui fait état de maxima compris entre 0 et 6 degrés.

L'intérieur du territoire sera plus proche du zéro degré. Les 5 et 6 degrés ne concerneront que l'ouest. Il fera souvent gris et brumeux avec encore un peu de brouillard givrant dans le centre.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel restera couvert avec un nouveau risque de brouillard givrant, surtout sur le centre et le sud du pays. Une averse hivernale restera possible localement. Les routes pourront être glissantes. Les minima seront compris entre -2 et -6 degrés dans les terres et atteindront 4 degrés à la mer. Le vent sera faible.