Météo: l'alerte jaune aux orages étendue à la quasi-totalité de la Belgique

Une alerte jaune aux orages a été émise lundi par l'Institut royal météorologique (IRM) pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Celle-ci est prévue de 16h à 23h en raison d'un temps instable attendu sur le sud-est de la Belgique. On apprend dans la soirée que cette alerte est étendue à toutes les provinces à l'exception de la Flandre occidentale de 20 h à 1h du matin.

Des creux thermiques remonteront de la France vers la Belgique, précise l'IRM. Des orages pourront dès lors se développer en certains endroits, plus particulièrement au sud-est du pays, avec un risque de fortes précipitations pouvant conduire à des cumuls de plus de 20 mm de pluie en quelques heures, voire en une heure. Des rafales ou de la grêle seront également possibles sous les cellules les plus intenses.