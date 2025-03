Météo: le thermomètre vous réserve une très bonne surprise ce mercredi

Il y aura du soleil mercredi et la journée sera plus douce avec des maxima de 13 à 18 degrés, selon les prévisions de l'IRM à l'aube.

Ce soir et cette nuit, quelques champs de nuages élevés traverseront le pays depuis le sud. Les minima oscilleront entre 0 et 7 degrés sous un vent faible à modéré de sud à sud-est.

Ce mercredi, à l'instar de mardi, on profitera à nouveau de beaucoup de soleil. Il fera assez doux avec des maxima variant de 13 degrés en Hautes Fagnes à 17 ou 18 degrés dans le centre et le nord-est du pays. Le vent sera faible à modéré et s'orientera au sud.

Prévision pour la suite de la semaine

Jeudi, le temps restera ensoleillé, mais quelques champs de nuages moyens et élevés traverseront également le pays. Une petite goutte de pluie n’est pas totalement exclue. Il fera doux, avec des maxima de 15 degrés sur les Hautes Fagnes et de 18 à 19 degrés dans le centre et le nord-est du pays. Le vent sera généralement faible, temporairement modéré sur les crêtes de l'Ardenne, de secteur sud à sud-est. À la mer, une brise de nord-nord-est pourrait se mettre en place.

Vendredi, le temps restera assez ensoleillé, avec de plus en plus de voiles de nuages élevés en cours de journée, arrivant par le sud. Il fera également assez chaud, avec des maxima de 18 degrés en haute Ardenne à 22 degrés en Campine. Le vent soufflera modérément du sud-est. Vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi, des averses traverseront le pays depuis le sud.

Weekend

Samedi, le temps deviendra instable et partiellement nuageux, avec au fil de la journée quelques averses, qui pourront éventuellement être accompagnées d’un coup de tonnerre. Il fera encore très doux, avec des maxima compris entre 15 et 19 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud-est.

Dimanche sera également instable sous une nébulosité variable, avec au fil de la journée quelques averses et encore un risque d'un coup de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 12 et 16 degrés, sous un vent modéré de secteur sud.

