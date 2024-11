Météo: nuages, températures fraîches… Que nous réservent les prochains jours?

Le temps restera généralement gris et brumeux avec parfois de la bruine. En cours de journée, la couverture nuageuse pourrait parfois laisser filtrer quelques timides éclaircies par endroits. En fin d'après-midi, des éclaircies temporairement plus larges pourraient se développer sur la région côtière. Les maxima se situeront entre 8 et 12 degrés, sous un vent généralement faible et variable.

Ce soir, l'IRM prévoit des éclaircies temporaires sur l'ouest et le centre du pays. Ensuite, le ciel deviendra à nouveau très nuageux avec de faibles pluies ou de la bruine à partir de la côte. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages bas limiteront à nouveau la visibilité avec toujours un risque de bruine. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés.