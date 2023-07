Nuages et éclaircies forment le pas de deux du week-end

C'est un ballet entre nuages et éclaircies qui a débuté samedi et marquera tout le week-end. Les premiers donneront le la sur le nord-ouest, laissant échapper quelques gouttes, tandis que les secondes dispenseront leur note estivale dans l'après-midi sur le sud-est, selon les prévisions samedi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les températures hésiteront entre 19°C en Hautes Fagnes et 22°C ailleurs. Le vent, modéré dans les terres et assez fort au littoral, soufflera localement en rafales pouvant atteindre les 60 km/h. En soirée, la nébulosité deviendra plus abondante au nord du sillon Sambre-et-Meuse avec l'arrivée de faibles pluies intermittentes sur le nord-ouest du pays. Sur les régions du sud et de l'est du territoire, quelques éclaircies persisteront temporairement. Les minima ne dépasseront pas les 12°C en Hautes Fagnes et les 15 à 18°C dans les autres régions.

Dimanche, le ciel offrira sensiblement le même spectacle. Les précipitations se concentreront principalement sur le centre et l'est du pays. Les températures, tant les maxima que les minima, seront semblables à la veille.