Prévisions météo: de bonnes nouvelles pour ce début de semaine, voici combien de temps cela va durer

L'Institut Royal Météorologique annonce un temps sec ce lundi et mardi.

Ce soir et la nuit prochaine, le soleil fera place à un ciel étoilé. En fin de nuit, du brouillard pourra se former dans certaines vallées de l'Ardenne et sur l'ouest du pays. Les minima varieront entre 10 et 17°C. Le vent sera généralement faible de sud ou parfois de direction variable.

L'éventuelle grisaille matinale fera place, lundi matin, à un ciel bien ensoleillé avec des maxima de 21 ou 22°C en bord de mer et en haute Ardenne, et de 25°C en Campine. Le vent sera généralement faible de sud-ouest, puis de sud en fin d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le long du littoral, le vent modéré de sud-ouest s'orientera entre le nord et le nord-ouest.

La SNCB conseille toutefois à ses usagers de consulter la fréquentation annoncée d'un train sur le planificateur de voyages de l'entreprise avant d'entamer leur périple vers la fraîcheur. Elle prévient aussi que les passagers et voyageuses pourraient devoir attendre quelque peu pour qu'un train qui dispose d'un nombre suffisant de places assises soit disponible. "Évitez autant que possible les moments de forte affluence", conclut la société.

La compagnie avait déjà ajouté des trajets vers la Côte la semaine passée. La météo restant au beau fixe, elle poursuit sur sa lancée et amplifie son offre de quatre aller-retours vers/depuis les gares d'Ostende et de Blankenberge.

Le beau temps devrait encore attirer les vacanciers vers les plages en début de semaine. La SNCB a donc décidé d'affréter des trains supplémentaires lundi et mardi, a annoncé la société de chemin de fer lundi matin.

Mardi

La journée débutera sous le soleil dans la plupart des régions. Quelques passages nuageux feront ensuite leur apparition, mais le temps restera sec. Les maxima varieront entre 24 et 28°C avec un vent modéré de sud à sud-ouest. Le long du littoral, il s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest. Un front pluvieux traversera ensuite le pays du littoral vers l'Ardenne avec parfois quelques averses et un petit risque d'orage.

Mercredi

Les dernières précipitations s'évacueront par l'est en matinée, puis le temps redeviendra sec sur l'ensemble du pays avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Les maxima varieront entre 20 et 24°C.

Jeudi

Une zone de pluie glissera sur les Iles Britanniques et la Mer du Nord. Sur le nord-ouest du pays, le ciel sera plus nuageux avec possibilité de quelques fines pluies. En Ardenne, le soleil se montrera plus généreux.