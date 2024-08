Prévisions météo: des nuages, des éclaircies et un peu de pluie, voici ce que nous réserve le ciel ce samedi

Ce soir, une perturbation transitera d'ouest en est sur le pays avec de la pluie, qui deviendra plus active à mesure qu'elle se reprochera de l'est du territoire. A l'arrière, des éclaircies se développeront à nouveau. Les minima varieront de 12 à 18°C, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Dimanche, quelques averses se produiront encore le matin en Ardenne. Les éclaircies matinales déjà présentes sur l'ouest s'étendront ensuite à tout le pays. Le ciel deviendra partiellement nuageux dans toutes les régions avec un temps généralement sec. Les maxima varieront entre 18 et 20°C en Ardenne et entre 22 et 24°C dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré d'ouest.

Lundi, le ciel sera assez ensoleillé. Quelques nuages cumuliformes se formeront temporairement en cours de journée mais le temps restera sec. Il fera plus chaud avec des maxima de 22 à 27°C.

Mardi sera une belle journée estivale chaude et ensoleillée avec parfois quelques nuages inoffensifs.