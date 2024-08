Le Hainaut-Centre touché par les averses orageuses: une centaine d'interventions des pompiers ont eu lieu cette nuit

La soirée fut compliquée ce vendredi soir pour les habitants de la province du Hainaut qui ont du nettoyer les conséquences des orages. L'IRM avait, effectivement, alerté sur des averses orageuses. C'est le centre de la province qui a été le plus touché.

Si vous comptiez profiter du retour de l'été, ce vendredi après-midi n'était pas le bon moment. L'IRM (Institut royal météorologique) a donné une alerte jaune aux orages pour les régions Hainaut, Namur et Luxembourg.

"La pluie a cessé"

"On a une cinquantaine d'interventions dans toute la zone dont une trentaine à Chièvres et Brugelette", nous indiquait ce vendredi soir, vers 21h45, les pompiers. Trois équipes étaient alors en déplacement pour des "interventions classiques dues aux intempéries", soit des "caves et des routes inondées", à hauteur de 40 centimètres maximum. L’eau qui était tombée il y a deux jours ne s’était pas encore complètement écoulée.