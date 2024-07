Prévisions météo: jusqu'à 27 degrés ce jeudi et le mercure va encore grimper dans les prochains jours

Le temps jeudi sera sec avec des périodes ensoleillées, parfois des nuages d'altitude et, l'après-midi, aussi des nuages cumuliformes. Plus chaud avec des maxima de 22 à 27 degrés.

Le temps restera sec ce jeudi et assez ensoleillé avec quelques nuages d'altitude. L'après-midi, quelques petits nuages cumuliformes se développeront. Il fera plus chaud que les jours précédents avec des maxima d'environ 24 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et en bord de mer à 27 ou 28 degrés sur le centre du pays. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est; à la côte, une brise modérée de nord-nord-est se développera l'après-midi.

Vendredi, le temps sera chaud et estival avec assez bien de soleil mais parfois également quelques cumulus, surtout dans l'intérieur du pays. Les maxima varieront entre 25 degrés en haute Ardenne et 30 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera généralement faible d'est à sud-est. Au littoral, une brise de mer de nord-nord-est s'établira l'après-midi.