Sauvetage dans un camping à Couvin: certains n'ont pas suivi l'ordre d'évacuation, "on met en danger d'autres personnes", déplore le bourgmestre

Pour le bourgmestre de Couvin, Claudy Noiret, la situation aurait pu être évitée : "J'ai mis un arrêté pour évacuer, on a averti les gens. Certains ont suivi mais d'autres ont voulu rester". Après l'intervention des secours, tout semble malgré tout rentrer dans l'ordre. Toutefois, le sauvetage laisse un goût amer dans la bouche du bourmestre. "Je trouve déplorable qu'aujourd'hui on doive appeler des services, des hélicoptères pour évacuer des gens. On met en danger d'autres personnes", regrette Claudy Noiret. Il souligne d'ailleurs qu'à 13 h, l'évacuation n'était pas totalement terminée.

Vers 02h00 du matin, les pompiers de la zone Dinaphi (Dinant/Philippeville) ont évacué un camping à Petigny. "Le camping Le Caillou d’Eau a été envahi par l’Eau Noire. Une vingtaine de personnes ont été évacuées par nos équipes de sauvetage en eaux vives à 00h30", ont indiqué les pompiers. Vers 03h00, les plongeurs y ont également sauvé deux chèvres et un bouc "au bord de la noyade". "Ils ont été chargés dans le bateau pour évacuation et examinés par un vétérinaire", a précisé le porte-parole Patrice Liétart.

Plus tôt dans la journée, notre journaliste Melinda Bilmez était déjà confrontée aux inondations : "On vient tout juste d'arriver au camping. Impossible pour nous de passer en voiture, l'entrée du camping est complètement sous eaux, il y a même du courant et donc on va être très prudents. On a d'ailleurs préféré enfiler nos bottes pour tenter de rejoindre l'entrée du camping", explique-t-elle en direct sur bel RTL. "En fait, c'est le cours d'eau situé ici à quelques mètres, l'Eau Noire, qui a débordé hier soir et qui a inondé ce camping à cause de la dépression Kirk", a ajouté la journaliste.