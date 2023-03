Seize blessés dans deux déraillements de train en Suisse

Le premier train a déraillé vers 16h30 entre Lüscherz et Bienne et le second, environ 20 minutes plus tard, aux alentours de Büren zum Hof. Concernant le premier déraillement, "la partie arrière du train s'est renversée sur le côté droit", a expliqué une porte-parole de la police, Flurina Schenk. Le conducteur et trois passagers ont alors été blessés, selon les secours.

Le second accident a quant à lui fait 12 blessés, dont un grave d'après la police. Les pompiers, la police, des ambulances et hélicoptères ont été déployés en nombre sur le site, rapportent les médias locaux.