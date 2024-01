Tendance à la décrue pour tous les cours d'eau wallons

L'ensemble des cours d'eau wallons en phase d'alerte et de pré-alerte de crue vont voir leur niveau et leur débit se stabiliser, voire baisser dans les prochaines heures, a indiqué le Service public de Wallonie (SPW) jeudi vers 19h30.

Parmi les cours d'eau wallons ayant dépassé les niveaux d'alerte, se concentrant essentiellement sur l'extrême sud du pays, les débits de la Haute Meuse (amont et aval), de la Chiers, de la Vierre, de la Sûre ainsi que de la Moyenne et Basse Semois sont en phase de stabilisation. Les débits de la Haute Lesse et de la Haute Semois sont quant à eux en phase décroissante.

Par ailleurs, le bassin de l'Our et de la Dendre sont redescendus en phase de pré-alerte. Cet avertissement reste également activé pour l'Ourthe, la Basse Meuse, la Meuse moyenne, la Mehaigne, la Basse Lesse, la Viroin, l'Eau Noire, la Basse Sambre, l'Eau d'Heure, la Haute Sambre, la Lys, ainsi que l'Escaut et ses affluents. Les débits de l'ensemble de ces cours d'eau sont en phase de stabilisation, voire de décroissance.