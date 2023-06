Timide retour de la pluie durant le week-end

Un voile nuageux tentera samedi après-midi de masquer l'astre solaire, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité se renforcera au fil des heures, laissant s'échapper çà et là une averse possiblement orageuse. Le thermomètre restera à un niveau élevé avec 24 ou 25°C à la Côte et en Hautes-Fagnes et jusqu'à 30°C en Campine. Le vent soufflera faiblement, sauf à la mer où il sera modéré.

La tendance orageuse s'installera pour la nuit, surtout à l'ouest. Le vent faible balayera un ciel partiellement couvert avec des minima situés entre 19 et 20°C dans les grandes villes, mais qui pourront chuter sous les 10°C dans les vallées ardennaises.

La journée de dimanche débutera sous le soleil et quelques voiles d'altitude, mais la grisaille et ses averses orageuse reviendront en force à mesure que s'égraineront les heures. Le temps restera néanmoins sec en de nombreux endroits. Le mercure oscillera entre 31°C en Campine et 25 ou 26°C au littoral et dans les Hautes-Fagnes. Éole soufflera faiblement ou modérément.