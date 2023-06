Trente jours sans pluie enregistrés à Uccle, record pas encore battu

La dernière fois que les pluviomètres de l'Institut royal météorologique (IRM) ont enregistré de l'humidité à Uccle, c'était le 15 mai. Depuis, il n'y a pas eu de pluie. Cela fait maintenant 30 jours. Il s'agit de la deuxième plus longue période de sécheresse, a déclaré mercredi l'IRM.

La période de sécheresse actuelle occupe la deuxième place, ex æquo avec 1959, dans la liste des sécheresses les plus longues. À l'époque, elle avait duré 30 jours, du 22 août au 20 septembre.

Le record remonte à 2007 lorsqu'aucune goutte n'était tombée à Uccle pendant 36 jours, du 31 mars au 5 mai. Il n'est pas certain qu'il soit battu puisqu'un risque de pluie et d'orage est annoncé pour lundi et mardi, alors que pour qu'un nouveau record soit enregistré, il faudrait qu'il fasse sec à Uccle jusqu'à mercredi prochain, précise l'IRM sur Twitter.