Un début de semaine assez doux et fort gris

La semaine débute dans la grisaille et la douceur. Des conditions qui devraient se maintenir jusqu'à mercredi. Lundi après-midi, les maxima iront de 8 à 12 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Le temps sera généralement sec avec un ciel assez nuageux dans de nombreuses régions. La Gaume et l'Ardenne devraient profiter d'un ciel plus ensoleillé. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, avec des pointes à 50 km/h au littoral.

Dans la nuit de lundi à mardi, les nuages bas s'étendront à toutes les régions et du brouillard pourra faire son apparition en Ardenne. Les températures redescendront entre 0 degré en Gaume et 6 ou 7 degrés sur le centre et l'ouest du pays.

Mardi, la journée débutera sous les nuages avec parfois du brouillard en Ardenne. Des éclaircies devraient revenir à partir de la France en cours d'après-midi, mais la grisaille pourrait persister jusqu'en fin de journée le long de la frontière avec les Pays-Bas. Le temps restera généralement sec. Les maxima varieront entre 8 et 11 degrés.