Un début de semaine sous les nuages et la pluie

Le ciel sera très nuageux lundi, avec des périodes de pluie et d'averses. L'après-midi, quelques timides éclaircies pourraient revenir depuis l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 12°C en Hautes Fagnes et 17°C dans l'ouest. Le vent modéré de sud-est virera au sud à sud-ouest, et deviendra parfois assez fort. En bord de mer, il deviendra assez fort à possiblement fort. Des rafales jusqu'à 60 km/h seront possibles.