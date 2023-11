Un dimanche après-midi plus sec avant le retour de la pluie lundi

En soirée, la nébulosité restera abondante et quelques pluies arriveront par le sud-ouest. Cette nuit, le temps redeviendra temporairement plus sec, avant l'arrivée d'une active zone de pluie depuis la frontière française en fin de nuit. Les minima, atteints en soirée, s'échelonneront de 3° à 7°.

Lundi matin, une active zone de pluie progressera du sud-ouest vers le nord-est. A l'arrière, le temps deviendra temporairement plus sec mais le ciel restera très nuageux. A la mi-journée, une nouvelle zone de pluie et d'averses atteindra le littoral et se décalera vers l'Allemagne. Elle sera suivie d'éclaircies par l'ouest en cours d'après-midi. Les maxima seront compris entre 11° en Ardenne et 15° ou localement 16° en plaine. Le vent se renforcera pour devenir assez fort, et à la mer fort à très fort, et virera à l'ouest-sud-ouest. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 70 km/h, à 80 km/h en bord de mer.