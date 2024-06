Un dimanche après-midi toujours pluvieux

Du côté de la frontière française, les précipitations seront toutefois plus localisées, avec même quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 13 degrés dans les Hautes Fagnes et 18 à 19 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest. A la Côte et sur les hauteurs ardennaises, le vent sera assez fort, avec le risque de rafales de 50 ou 55 km/h.

Lundi, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses localisées en matinée et des averses plus nombreuses, parfois plus intenses et potentiellement orageuses en cours de journée. Le littoral profitera par contre d'un temps généralement sec et plus ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Haute Ardenne et 20 à 21 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

Mardi, la journée débutera avec un risque de brouillard localisé et un ciel voilé par les nuages d'altitude. Rapidement, la nébulosité augmentera avec l'arrivée de pluies et d'averses depuis le sud-ouest. Les précipitations pourront être relativement abondantes, voire orageuses.