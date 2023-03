Un milieu de semaine entre temps sec et pluvieux, mais toujours sous la grisaille

Les nuages s'amoncelleront sur la Belgique mardi après-midi et apporteront avec eux quelques ondées côtières, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Plus tard dans la journée, une zone de pluie traversera le pays depuis l'ouest. Le vent modéré soufflera sur un thermomètre qui s'établira entre 5°C en Hautes Fagnes et 9 ou 10°C en plaine.

La forte nébulosité laissera encore s'échapper quelques pluies durant la soirée et la nuit, en particulier sur l'est et le centre. Celles-ci pourront prendre un caractère hivernal sur le relief. Le temps deviendra généralement sec par l'ouest en deuxième partie de nuit, mais le ciel restera bouché. Les minima iront de 1°C en Hautes Fagnes à 7°C à la Côte, sous un vent modéré de sud.

Mercredi les nuages seront toujours omniprésents et le temps restera sec. De faibles averses feront leur retour un peu plus tard dans la journée, surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. L'après-midi sera marquée par l'apparition de timides éclaircies depuis l'ouest. Le mercure remontera notoirement avec 12°C dans les Fagnes et jusqu'à 17°C en pleine. Éole soufflera modérément.