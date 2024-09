Fin de l'alerte jaune: une soixantaine d'interventions du côté de Charleroi, une dizaine dans le Brabant wallon

L'Institut Royal Météorologique (IRM) avait émis, hier, un avertissement jaune aux orages pour les provinces de l'ouest et du centre du pays. Il n'y a pas eu de gros dégâts, mais du côté de Charleroi, les pompiers sont intervenus une soixantaine de fois. Dans le Brabant wallon, on dénombre une dizaine d'interventions.

Dans le Brabant wallon, les pompiers sont sortis à une dizaine de reprises, également pour des caves inondées principalement. Ce dimanche matin, tout est rentré dans l'ordre.

Météo des prochains jours

Lundi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Quelques éclaircies seront également possibles par moments et auront tendance à devenir plus nombreuses et plus larges dans le courant de la journée. Les maxima s'échelonneront entre 14 et 21 degrés.

Mardi, le temps sera sec dans la plupart des régions avec de belles éclaircies; en Ardenne une averse sera encore temporairement possible. Ensuite, la nébulosité augmentera progressivement par l'ouest et sera suivie par de faibles pluies. Durant la nuit suivante, les pluies s'intensifieront. Les maxima varieront de 14 degrés en Hautes-Fagnes à 18 ou 19 degrés en Campine.