Un temps automnal et sensiblement plus frais pour la semaine prochaine

Nuages et éclaircies se partageront le ciel dimanche après-midi avec plus tard probablement déjà quelques précipitations intermittentes localisées, principalement sur l'ouest et le sud-ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 17 et 21 ou 22 degrés sous un vent modéré et au littoral parfois assez fort de sud à sud-ouest, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.

Dimanche soir et la nuit suivante, le ciel sera nuageux à très nuageux avec des pluies et des averses depuis l'ouest et le sud-ouest. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les minima se situeront entre 11 et 16 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud tournant vers l'ouest à sud-ouest.

Lundi, la nébulosité restera variable à abondante avec des périodes de pluie et des averses qui pourront gagner en intensité et s'accompagner d'un coup de tonnerre principalement dans le nord et sur le relief. Les maxima s'échelonneront entre 15 et 21 degrés. Le vent sera modéré et au littoral assez fort d'ouest à sud-ouest tournant rapidement vers l'ouest à nord-ouest.