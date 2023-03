Un temps humide et venteux pour finir le mois de mars

Le ciel sera changeant jeudi après-midi avec, dans l'intérieur du pays, des averses parfois ponctuées de quelques coups de tonnerre avant le retour d'un temps plus sec et plus lumineux au fil des heures sur le nord-ouest. Les maxima se situeront entre 11 degrés en Ardenne et 15 voire localement 16 degrés en plaine sous un vent modéré à assez fort, et plutôt fort à la mer, d'ouest­-sud­-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.