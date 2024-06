Un temps toujours chaud et ensoleillé avant l'arrivée de nuages

La journée de jeudi débutera avec un temps ensoleillé et quelques nuages élevés sur la plupart des régions. Ensuite, des nuages cumuliformes se formeront rapidement dans les terres, selon les prévisions de l'IRM. Quelques averses (avec un risque localisé d'orage) pourront alors se déclencher l'après-midi au sud du sillon Sambre-et-Meuse principalement. Ailleurs, le temps restera sec à une averse près sur les Brabants ou le Limbourg. Les maxima resteront encore élevés avec des valeurs atteignant 24 degrés à la mer ou en Ardenne et 27 à 29 degrés en plaine.

Ce jeudi soir et en première partie de nuit, quelques averses seront encore possibles sur la moitié sud-est du pays alors que le temps restera généralement sec et peu nuageux sur les autres régions. Plus tard dans la nuit, nous retrouverons un temps sec avec quelques nuages bas ou élevés en certains endroits. Les minima atteindront 12 à 16 degrés.

Vendredi, le temps sera d'abord ensoleillé dans la plupart des régions, puis des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée et alterneront avec de larges éclaircies. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 23 .degrés en Campine