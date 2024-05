Un temps très perturbé et humide au menu des prochaines heures

Mercredi soir, le temps deviendra sec sur la plupart des régions avec de larges éclaircies. Dans l'est et le nord-est toutefois, le ciel se couvrira et de nouvelles pluies et averses (orageuses) pourront déjà faire leur apparition, avec un risque de précipitations abondantes. Cette dégradation s'étendra la nuit vers l'ouest. Les minima se situeront entre 10 et 14 degrés avec un vent faible et variable.

Jeudi, le temps sera dans l'ensemble très nuageux avec des pluies et des averses orageuses intenses. L'IRM a d'ailleurs placé la Belgique en code jaune pour la journée en raison de l'importance des précipitations attendues. De 20 à 40l/m2 sont en effet prévus sur de nombreuses régions. Les maxima seront compris entre 15 et 19 degrés. Le vent sera d'abord faible de direction variable puis faible à modéré de sud-ouest à nord-ouest.