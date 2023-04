Une fin de semaine loin du soleil de ses débuts

Les nuages domineront le ciel belge vendredi et seront accompagnés de quelques averses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps deviendra généralement sec sur l'ouest et le nord-ouest en cours d'après-midi avec un vent modéré un peu partout, sauf à la Côte où il sera assez fort. Les températures iront de 7°C en Hautes-Fagnes à 11 ou 12°C dans le reste du pays.

La grisaille sera encore bien présente dans la soirée et laissera s'échapper encore quelques gouttes sur le sud et l'est. Les autres régions bénéficieront d'un temps sec, qui se généralisera durant la nuit, laissant même poindre des éclaircies. Des champs de nuages bas et des bancs de brouillard feront aussi leur apparition. Le mercure ne dépassera pas 7°C et pourra descendre jusqu'à 2°C par endroits, sous un vent faible.

La journée de samedi débutera sous la grisaille, la brume et la bruine, avant d'accueillir quelques éclaircies. Le soleil pourrait même se montrer plus généreusement au littoral durant l'après-midi. Le thermomètre oscillera entre 9 et 14°C.