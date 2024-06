Une zone de pluie attendue sur la Belgique ce lundi

Une zone de pluie et d'averses traversera la Belgique de la côte vers l'Ardenne ce lundi. A l'arrière de celle-ci, des éclaircies se développeront mais des averses se formeront aussi et pourront être intenses et éventuellement accompagnées de fortes rafales de vent, surtout dans le nord, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique.

Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest. Puis, après la perturbation, il deviendra modéré à assez fort d'ouest à nord-ouest dans l'intérieur des terres et fort à même temporairement tempêtueux de nord-ouest à la mer. Surtout sur le nord du pays, les rafales atteindront des valeurs de 70 à 90 km/h, voire un peu plus l'extrême nord. Les maxima, sensiblement plus frais, se situeront entre 10 et 16 degrés.

Ce lundi soir et dans la nuit, le temps restera légèrement variable avec encore quelques averses, entrecoupées de larges éclaircies. Sur les hauteurs de l'Ardenne, davantage de champs nuageux se formeront. Les minima se situeront entre 4 et 10 degrés. Le vent, d'abord modéré à assez fort d'ouest à nord-ouest, deviendra progressivement faible.